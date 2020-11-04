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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Durakta bekleyen kızın telefonunu böyle çaldılar

Durakta bekleyen kızın telefonunu böyle çaldılar

Görüntü. Hırsızlık anı güvenlik kamerası

( BURSA )- Hırsızlardan birisi perdeleme yaptı, diğeri el çabukluğuyla genç kızın çantasını çaldı BURSA

Genç Kız Güven Timleri Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 


- Bursa'da durakta bekleyen 19 yaşındaki kızın cep telefonunu çalan hırsız güven timleri tarafından yakalandı. Hırsızlardan birisinin perdeleme yaparken, diğerinin çantayı el çabukluğuyla çaldığı güvenlik kamerasından ortaya çıktı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde 19 yaşındaki M.K.'nın çantasından otobüs beklediği esnada perdeleme yapılarak cep telefonu çalınması olayı aydınlatıldı. Müştekinin müracatı üzerine polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek daha önceden suç kaydı bulunan 29 yaşındaki N.H. isimli şahsı yakaladı. Operasyonda cep telefonu da ele geçirilirken, sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. (SA-İHS)
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