Durağa dalan tırın altından kalmaktan böyle kurtuldular

--Kaza ile ilgili arşiv görüntüler



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan tır yolcu dolu durağa dalarak farika işçilerini bekleyen servis minibüsüne çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Durakta bekleyen vatandaşların koşarak tırın altında kaldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kaza, 16 Aralık tarihinde Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Eynerce kavşağı mevki'i İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza Çelik(67) adlı sürücüsü idaresindeki Mercedes marka tır, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı. Durağı parçalayan araç, durakta bekleyen Peugeot marka 41P 0453 plakalı Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi. Durakta bekleyenler, tırı erken fark ederek kaçması sonucu yara almadan kurtulurken, tırın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı. Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda, tırın bir anda durağa dalıp, bekleyen minibüse çarptığı görülüyor. Kaza sırasında durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ise koşarak son anda tırın altında kalmaktan kurtuluyor. (MK-



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