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Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu

Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu

- Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası

Eğlence Mekanı Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Olay yeri detay

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da bir esnaf, dükkânının önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. O ânlar kameralara yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında tanımadığı kişilerle tartışan Maşallah G. mekandan ayrıldı. Ertesi sabah ise dükkanına gelen Maşallah G. kapının önünde oturduğu sırada tartıştığı kişi Mehmet Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karın boşluğu ve ayağından yaralanan Maşallah G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise ileride kendisini bekleyen otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı. Maşallah G.'yi kanlar içerisinde yerde gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken sonrasında ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayet Büro ekipleri dükkandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Görüntülerden eşgalini belirlediği Mehmet Y.'yi yakalama çalışması başlattı. Yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O ânlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dükkânının önünde oturan Maşallah G.'ye bir kişinin silahla ateş edip kaçtığı görüldü.
(HG-MŞ)
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