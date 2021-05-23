Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı...Ellerine ne geçtiyse onunla saldırdılar

-Kavga anından görüntüler



( SAKARYA )- Ortalığı adeta savaş alanına çevirdiler, polis sirenlerini duyunca kaçmaya başladılar- İki grubun birbirine girdiği kavga güvenlik ve cep telefonuna yansıdı SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 gün önce iki grup arasında kavga yaşandı. Ortalığı birbirine katan ve ellerine ne geçtiyse birbirlerine onunla saldıran grup, polis sirenlerini duyunca bölgeden kaçtı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 2 gün önce Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma esnasında karşıt grubun olduğu sokaktaki dükkanı basan diğer grup, ortalığı birbirine kattı. Ellerine ne geçtiyse birbirlerine onunla saldıran ve ortalığı adeta savaş alanına çeviren grup, polis sirenlerini duyunca bölgeden kaçtı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şahısların birbirlerine ellerine geçirdikleri merdiven ve farklı eşyalar ile saldırma anları daha sonrasında ise, bölgeye gelen polisleri görerek kaçtıkları anlar yer aldı.

