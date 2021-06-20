Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı

Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı

küçük kızın salondan çantayı çalışı ve merdivenlerden inerek kaçması

( BURSA )- Bursa'da düğün salonundan çanta çalan küçük kız kameralara yakalandı BURSA

Küçük Kız Güvenlik Kamerası Hırsız Göreme Polis Ekipleri 


- Bursa'da düğün salonunda küçük kız çantayı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında salona giren küçük kız masada bulunan çantayı alarak omzuna asarak salondan çıktı. Sonrasında merdivenlerden aşağıya inen küçük kız kapıdan çıkarak gözden kayboldu. Düğün salonunda çantanın sahibi masaya geri geldiğinde çantasını yerinde göremeyince salon yetkililerine haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen çanta sahibi ve salon yetkilileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kameralarından küçük kızın eşgalini belirleyen ekipler arama çalışması başlattı. Küçük kızın çanta içerisinde bulunan araba anahtarı, kimlik ve kartları bıraktığı ve 150 lira nakit parayı alıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Çanta sahibi ise küçük kızı hırsızlık yapması için teşvik edenlerden şikayetçi oldu.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement