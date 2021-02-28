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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Düğün salonunda çıkan yangını söndürmek isterken dumandan zehirlendi

Düğün salonunda çıkan yangını söndürmek isterken dumandan zehirlendi

Olay yeri detaylar

Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Detaylar
-Ekiplerin gidişi detay
-Röportajlar
-Yaralı çocuk fotoğraf

( SAKARYA )-İşletme sahibinin oğlu dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı-Güvenlik kamerasının kablolarında yaşanan kısa devre faciaya yol açıyordu SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda çıkan yangında işletme sahibinin oğlu dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunun büro kısmındaki güvenlik kamerasının kablolarında yaşanan kısa devre sonucunda yangın çıktı. Bu esnada yangını fark eden işletme sahibinin 20 yaşındaki oğlu Eyüp Demir, çıkan yangına müdahale etmek istedi. Demir’in yardımına bölgedeki Semih Atıcı ve Mehmet Aktaş isimli vatandaşlar koştu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ve vatandaşlarca söndürülen yangın esnasında dumandan zehirlenen Eyüp Demir, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangını görünce koşarak geldik Yangını fark etmeleri sonucu bölgeye geldiklerini aktaran Mehmet Aktaş, “Yolun karşısında saman yapıyorduk, yangını fark etmiş Semih, hemen koşup geldik. İtfaiyeye de haber verdik, hep birlikte söndürdük. Güvenlik kamerasının ekranının olduğu yerden çıkmış yangın, yangın tüpü ve suyla söndürdük” dedi.
Yaklaşık yarım saat yangınla mücadele Yangını fark eder etmez koşarak şalterleri kapattığını aktaran Semih Atıcı ise, yangını söndürmeye çalışan Eyüp Demir’in yaklaşık yarım saat mücadele ettiğini belirten Semih Atıcı ise, “Yangını fark edince koştuk, şalterleri kapattık ama sönmedi. Eyüp yaklaşık yarım saat uğraşmış, dumandan etkilenmiş” diye konuştu.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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