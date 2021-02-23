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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Düğün konvoyunda feci kaza kamerada

Düğün konvoyunda feci kaza kamerada

güvenlik kamerası,

Hastane Düğün Konvoyu Güvenlik Kamerası Gelin Arabası Motosiklet Sürücüsü 

-sokaktan görüntü
-esnaf ile röp
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL)- Motorun önünü kaldırmak isteyen sürücü, gelin arabasına böyle çarptı İSTANBUL

- Bayrampaşa’da, düğün konvoyunda yer alan motosiklet sürücüsü motorun önünü kaldırmak isterken gelin arabasına çarptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz 11 Şubat’ta saat 12.30 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Sokaktan geçen düğün konvoyunda yer alan bir motosikletli, tek teker şov yapmak istedi. Motosikletin önünü kaldıran sürücü, o anda kontrolü kaybederek hızla gelin arabasına ve park halindeki bir araca çarptı. Kazada gelin ve damat neye uğradığını şaşırırken, motosiklet sürücüsü de hafif yaralandı. Kazayı gören esnaf yardıma koşarak sürücüyü yerden kaldırdı. Hafif yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameralara da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen konvoyda yer alan sürücü aniden motosikletin önünü kaldırmak istiyor. Bu sırada kontrolü kaybeden motosikletli gelin arabası ve park halindeki bir araca çarpıyor. Gelin arabasından inen damat, yaralı motosikletliye yardım etmeye çalışıyor. Çevredeki esnaf da yardım için olay yerine koşuyor. Olayı anlatan esnaf Murat Ertürk, “Bir gürültü sesiyle dışarı çıktık, gelin aracının arkasından gelen motosiklet, park halindeki bir araç ve gelin arabasına çarptı. Can kaybı ve yaralı yok, maddi hasarlı bir kazaydı. Yani motosikletliye yardım ettik, kaldırdık. Konvoydan bir kişiydi” dedi.
(MT-ÖFA
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