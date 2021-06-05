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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı

Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı

Güvenlik kamerası

Para Cezası Bild Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 

-kaza anı
-Olay yerinden fotoğraflar

( ADANA ) ADANA

- Adana’da drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce 2 araca ardından da müze duvarına çarparak durabildi. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. 01 NC 937 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyreden Niyazi Erkek, drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 2 araca ardından da Adana Arkeoloji Müzesi’nin duvarına çarparak durabildi.Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygularken ehliyetine de 60 gün el koydu. Otomobil ise trafikten 60 gün men edildi.Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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