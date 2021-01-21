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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı

Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı

-Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Döviz Bürosu 


- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdiği bir döviz bürosundan, döviz bozdurmak istediğini söyleyerek 3 bin doları ‘tırnakçılık’ yöntemi ile çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamarasına yansıdı. Olay, 11 Ocak tarihinde Kocaeli2nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döviz bürosuna gelen bir şahıs döviz bozdurmak istediğini söyledi.

Bürodaki görevlinin paraları bozdurduğu sırada şahıs, elindeki 3 bin doları aldı. Şahıs daha sonra görevli ile tartışmaya başladı.
Daha sonra şahıs, ‘tırnakçılık’ yöntemi ile aldığı 3 bin doları alarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden döviz bürosu görevlileri, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Gözaltına alındı İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 3 bin doları çalan şahsın M.R. olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın ‘yankesicilik’ suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. M.R.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay anı kamerada Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın döviz bürosu görevlisinin elinden 3 bin doları aldığı ve kadının ilgisini dağıtmak amacı ile tartışmaya başladığı görülüyor. (MK-
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