Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı

--Şüphelinin adliyeden çıkarılmasından görüntü



( ANTALYA )- Güvenlik kameralarına yakalandı jandarmadan kaçamadı ANTALYA



- Antalya’nın Alanya İlçesinde farklı zamanlarda 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde farklı zamanlarda 4 ayrı motosikletin çalındığı ihbarı alınması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.C. (28) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma şüpheliyi Konaklı Mahallesi’nde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Karakola getirilen M.C.’nin ifadesinde suçunu kabul ettiği ve çaldığı motosikletleri tanımadığı şahıslara sattığını söylediği belirtildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. C. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin çaldığı motosikletle ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı.



loading...