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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Dönüş yapamaya çalışan ticari araç ile bisiklet böyle çarpıştı

Dönüş yapamaya çalışan ticari araç ile bisiklet böyle çarpıştı

(Güvenlik kamerası)

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Ticari Araç Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-Hafif ticari araç ile bisikletin çarpışma anı

( DÜZCE )- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı DÜZCE

- Düzce’de meydana gelen kazada çıkmaz sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç.’nin kullandığı 81 AJ 452 plakalı Renault marka hafif ticari araç, Aydınpınar Caddesinde çıkmaz sokağa dönerken karşı yönden gelen K.M.’ın kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı bisiklet sürücüsü K.M. ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsünün çıkmaz sokağa dönme anı ve bisiklet sürücüsü ile çarpışma anı ve çarpışma sırasında bisikletin tekerlerinin havaya fırladığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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