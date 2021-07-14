Dönercide ‘dirseğin değdi’ kavgası kamerada: 1 yaralı

-Olay yerinden detay

-yaralıdan detay

-Polisin yaralıyla diyalogları

-Yaralının ambulansa bindirilişi

-Detaylar



( ANTALYA )-5 kişilik gurupla dönercide tartışma yaşayan adam, kavgaya dönüşüp sokağa taşan olayda gruptan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı ANTALYA



- Antalya'da dönerci dükkanında ‘dirseğin değdi’ tartışmasıyla başlayan kavgada bir kişi bacağından bıçakla yaralandı. Kavga ve bıçaklama anıysa güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Teomanpaşa Caddesi üzerindeki bir dönercide hesap öderken iddiaya göre Mehmet Sadak (35) ile 5 genç arasında ‘dirseğin değdi’ tartışması yaşandı. Dönerciler ayrıldıktan sonra tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında gençlerden bir kişi, Sadak’ı bacağından bıçakla yaraladı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sadak, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevrede verilen eşkal doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasında Öte yandan kavga anı caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde grup ile Sadak arasındaki kavga ve arbede anları yer aldı.

