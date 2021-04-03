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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

-Güvenlik kamerası

Market Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

--Arık'ın açıklaması

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara'nın Sincan İlçesinde bir marketten dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren iki hırsız dondurma dolabını açmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika dondurma dolabını açmaya çalışan hırsızların bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi Mustafa Arık, sabah saatlerinde işyerine giren iki hırsızın dondurma dolabını açmaya çalıştıklarını söyledi.

Hırsızların 15 dakika zorladıklarını söyleyen Arık, kilitlere zarar veren hırsızların bir şey alamadan kaçtığını anlattı. (BC -
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