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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dolandırıcının cebinden adresi çıkan engelli yaşlı adam gerçeği jandarmadan öğrendi

Dolandırıcının cebinden adresi çıkan engelli yaşlı adam gerçeği jandarmadan öğrendi

şahısların hastaneye götürülmesinden görüntü

Sahte Polis Güvenlik Kamerası Engelli Vatandaş Dolandırıcılık Yaşlı Adam 

-aracın alınmasından görüntü
-şahısların fotoğrafları

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de yaşlı vatandaşı 70 bin TL dolandıran şüphelileri yakalayan JASAT timleri, dolandırıcının cebinden çıkan adresi araştırınca gerçek ortaya çıktı. Şüphelilerin cebindeki adresten ulaşılan Kütahya’daki 85 yaşındaki engelli adam, dolandırıldığını jandarma ekiplerinden öğrendi. Denizli’nin Tavas ilçesinden kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen Adem C. (68), 70 bin TL değerindeki altın ve parasını sahte polise verdi. Dolandırıldığını anlayan Adem C., jandarma ekiplerine ihbarı üzerine Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) olayı araştırmaya başladı.
Çevredeki birçok güvenlik kamerasını araştıran JASAT timleri Adem C.’yi dolandıran kişinin Kenan K., olduğunu tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen JASAT timleri Kenan K.’ya yardım ettiği tespit edilen Kemal C.’yi aracı ile seyir halinde iken İzmir Bulvarı üzerinde aracını durdurarak gözaltına aldı. Sahte polis Kenan K. ise Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve JASAT timi tarafından Aydın’da gözaltına alınarak Denizli’ye getirildi.
Dolandırıcının üzerindeki notun ardından engelli vatandaş dolandırıldığını öğrendi Kenan K.’nın cebinden çıkan kağıtta yazılı olan adresi araştıran JASAT timleri bir başka gerçeği ortaya çıkardı. JASAT timleri kağıtta yazan adresin Kütahya’da olması üzerine emniyet ekiplerinin adresini araştırmasını istenildi. Adreste yaşayan Mahmut D., engelli bir vatandaş olduğu öğrenildi. emniyet ekiplerine bir polise incelemesi için para verdiğini söylemesi üzerine engelli vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi. Mahmut D.’nin olaydan iki gün önce Kenan K.ye 20 bin TL verdiği ancak dolandırıldığının farkına varmadığı öğrenildi. 2 şüphelinin yaklaşık 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Jandarmadaki işlemleri devam eden iki şüphelinin suç kayıtları ise pes dedirtti. İki yaşlı vatandaşı yaklaşık 90 bin TL dolandıran 36 yaşındaki Kenan K.’nın resmi belgede sahtecilik, tehdit, dolandırıcılık ve uyuşturucu gibi suçlardan 27 suç kaydı olduğu öğrenildi. Kenan K.’ya yardım eden 40 yaşındaki Kemal C.’nin ise 42 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (FP-MB-Y)
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