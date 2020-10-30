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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Doktorun otomobilinden laptop çalan iki zanlı tutuklandı

Doktorun otomobilinden laptop çalan iki zanlı tutuklandı

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da doktorun otomobilinin camını kırıp laptop çalan iki zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Dr. M.Z.T, otomobilini hastane otoparkına bıraktı. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen doktor, aracının camının kırılarak içindeki diz üstü bilgisayarın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlılar Murat G. ve Fırat K’yi yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yakalandı. Çalınan bilgisayar da bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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