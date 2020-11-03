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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları Seda Dinçer'in cansız bedeninin çıkartılmasının ardından sona erdi

Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları Seda Dinçer'in cansız bedeninin çıkartılmasının ardından sona erdi

Enkazdan çıkartılan Seda Dinçer’in cesedi

Sosyal Medya Deprem Felaketi Hastane Felaket Üniversite Öğrencisi 

-Apartman enkazından detay
-Çalışmalardan detay
-Genç kızın fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan cansız bedeni çıkartılan Seda Dinçer’in ardından çalışmalar sonlandırıldı. İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar sonlandırıldı. Çöken binanın altında son olarak 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler arama çalışmalarını bitirdi. Seda’yı tanıyanlar üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. Çalışmalar sırasında yan binanın da çökme riski taşıyabileceğini değerlendiren arama kurtarma ekipleri, içeride kimsenin kalmadığına emin olduktan sonra dinlenmeye çekildi. Aynı binadan bu sabah 65. saatte 3 yaşındaki Elif sağ olarak çıkartılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından toplam 15 kişi sağ, 17 kişi ölü olmak üzere toplam 32 kişi çıkartılmıştı.
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