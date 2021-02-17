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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Psikolog Temizlik Görevlisi Güvenlik Kamerası 


- Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş’taki evinde ölü bulunmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde dün ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay günü 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu’nun yaşadığı eve geldiği ve bu kapsamda 13.30 ile 14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği öğrenildi. Öte yandan olay yerine giden cumhuriyet savcısının Doğan Cüceloğlu’nu üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada ise "Müteveffada kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denilmişti. (Mİ- ÖFA
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