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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 81 ilden Diyarbakır'a davet edilen gençlere ilişkin değerlendirmede bulundu

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 81 ilden Diyarbakır'a davet edilen gençlere ilişkin değerlendirmede bulundu

- Vali Münir Karaloğlu'ndan detaylar - Vali Münir Karaloğlu'nun açıklaması: - "İnşallah gençlerimizi Diyarbakır 'da hakkıyla ağırlarız. Memleketlerine döndüklerinde Diyarbakır 'da yaşadıkları güzellikleri kendi memleketlerine taşırlar ve Türkiye'de kardeşlik havasına bir katkımız olur"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilden Diyarbakır 'a gelecek olan gençlere ilişkin, "İnşallah gençlerimizi Diyarbakır 'da hakkıyla ağırlarız. Memleketlerine döndüklerinde Diyarbakır 'da yaşadıkları güzellikleri kendi memleketlerine taşırlar ve Türkiye'de kardeşlik havasına bir katkımız olur." dedi.
Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs'ta Millet Kütüphanesi'nde sohbet programına katıldığını ve 81 vilayetten gençlerle bir araya geldiğini anımsattı.Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyarbakır lı Yusuf Özkılıç'ın salondaki gençleri Diyarbakır 'a davet ettiğini kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'O zaman davet sizden ağırlamak bizden.' cevabını veriyor. Bizi telefonla arayıp talimat verdi. Telefon görüşmesini tüm Türkiye izledi. Biz hemen külliyeden görevlendirilen danışmanlarıyla hazırlıklarımıza başlıyoruz. O gün sohbette olan Türkiye'nin 81 vilayetinde bulunan gençlerimiz, tabi onların hepsi üniversite öğrencisi sınav dönemleri. Sınavları bittikten sonra gençleri haziran ayı sonu ya da temmuz ayının başı gibi Diyarbakır 'a getireceğiz.""Mezopotamya'nın altın üçgeni" çalışmalarının olduğunu belirten Karaloğlu, gençlerin Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır 'da gezdirmek istediklerini kaydetti.
Karaloğlu, şöyle konuştu:"Belki de 3 günlük program olacak. Daha detaylar çıkmadı ama niyetimiz bu. İnşallah detaylar ortaya çıkınca sizlerle paylaşmış oluruz. Biz tabi çok mutlu olduk Diyarbakır lılar olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı bizleri çok mutlu etti. İnşallah gençlerimizi Diyarbakır 'da hakkıyla ağırlarız. Memleketlerine döndüklerinde Diyarbakır 'da yaşadıkları güzellikleri kendi memleketlerine taşırlar ve Türkiye'de kardeşlik havasına bir katkımız olur. Diyarbakır 'da mekanımız çok. Tarihi inanç mekanlarımız ve doğal güzellik alanlarımız var."

Haziran Ayı Allah Üniversite Öğrencisi 

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