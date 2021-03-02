Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası - Diyarbakır anneleri - Yeni katılan aile - Anne Gülsen Ölmez'in konuşması - Ardahan'dan 7 yıl önce dağa götürülen oğlu için gelen anne Gülsen Ölmez: - "HDP'den çocuğumu istiyorum. Çocuğumu HDP kandırdı"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 547'nci gününde sürüyor.Ardahan'dan 7 yıl önce üniversite öğrencisiyken dağa götürülen oğlu Burak için gelen anne Gülsen Ölmez de oturma eylemine dahil oldu.Anne Ölmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Burak'tan 7 yıldır haber alamadığını belirterek, "HDP'den çocuğumu istiyorum. Çocuğumu HDP kandırdı." dedi.
Evladına güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulunan Ölmez, "Oğlum, HDP önünde seni bekliyorum. 2014'teki eylemde de buradaydım. 4,5 ay kaldım. Bu sefer gitmeyeceğim, sonuna kadar bekleyeceğim. Bütün anneler de gelsin, bize destek versin." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Üniversite Öğrencisi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı