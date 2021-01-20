Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da vahşet... Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çöp konteynırında bulundu

Diyarbakır’da vahşet... Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çöp konteynırında bulundu

Olay yerinden görüntü

Temizlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Çöp Konteyneri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Bebeğin atıldığı çöp konteynırı
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da temizlik görevlisi sokakta bir çöp konteynerinin içerisine atılmış yeni doğmuş kız bebeğinin cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 251'inci Sokak'ta sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Sokak içerisinde temizlik yapan görevli, sabah saatlerinde konteynerde çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek bulduktan sonra, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ceset yeni doğmuş kız bebeğine ait Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin yeni doğmuş bir kız bebek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Kız bebeğine ait cansız beden, otopsi işlemleri için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini de incelemek üzere emniyete götürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı