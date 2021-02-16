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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da tırın devrilme ani güvenlik kameralarına yansıdı

Diyarbakır’da tırın devrilme ani güvenlik kameralarına yansıdı

Tırın devrilme anından güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Direksiyon 

-Olay yeri görüntüleri

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Otogar Kavşağında sabah saatlerinde sıvı sabun teslimatı için seyir halinde olan 63 ABG 928 plakalı tırın freni patladı. Sürücü, önündeki araçlara çarpmamak için aracı refüje yöneltti. Refüje çarpan tır yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (MB-YRT
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