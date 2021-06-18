Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
DİYARBAKIR - AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı

DİYARBAKIR - AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı

- Saldırı anıAK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırıDİYARBAKIR (AA) - AK Parti Hani İlçe Başkanlığına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli saldırı yapıldı.Saldırı esnasında partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. - Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdıYapılan saldırı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin elindeki molotofkokteyli yakıp ilçe başkanlığına atması ve ardından hızla kaçışı görülüyor.AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, saldırının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır ’ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz. Terör odaklarının ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahede etmekteyiz."

Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Kaçış Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement