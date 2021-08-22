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Direksiyona geçen çocuk sürücünün ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Direksiyona geçen çocuk sürücünün ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

Direksiyona geçen çocuk sürücünün ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

Olay anı güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Gelin Arabası Yangın Aşırı Hız Direksiyon 

-Olay yeri aktüel görüntü
-Çiçekçi röportaj
-Detaylar

( BURSA )- Direksiyon başında sigara yakmak isterken kaza yaptı, LPG tankı patladı BURSA

- Bursa’da 17 yaşındaki çocuk sürücü direksiyon başında sigara içmeye kalkınca kaza yaptı. Kaza sonrası bir aracın LPG tankı patlarken, bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait Fiat Şahin model otomobili izinsiz alarak arkadaşlarıyla gezmeye çıkan 17 yaşındaki genç, aracı arkadaşına verdi. Selçukbey Caddesi'ne girdikleri sırada seyir halindeyken sigara içmek isteyen genç sürücü aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkmamak için manevra yapan genç, çiçekçi önünde düğün için süslenen otomobilin kapısını kopardı. Çiçekçide işlemleri biten sürücüsü aracına bineceği esnada meydana gelen kazada sürücüsü anlık şokla araçtan inemedi. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil daha sonra savrularak karşı şeritte park halinde bulunan 3 araca daha çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 genç araçtan çıkarıldı. Kısa süre sonra aracın LPG tankı patladı. Cadde esnafı dükkanlarında bulunan yangın tüpleriyle aracı söndürdü. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazadan 1 dakika önce düğün için araç süsleyen ve işini bitirip dükkana yönelen çiçekçi Mehmet Kahraman, “17 yaşındaki 3 çocuk babasının arabasını almış ve arkadaşına vermiş. Caddeden ortalama 100 kilometre hızla geliyordu. Bizde dükkanın önünde araba süslüyorduk. Süsleme işi bittikten sonra araç sahibi kapıyı açarak araca bir ayağını atıp kapıyı kapatmadan gelin arabasının kapısına vurdu. Vuruktan sonra savrularak karşıda park halinde duran 3 araca daha vurdu. Öğrendiğimiz kadarıyla çocuklar 17 yaşında. Ehliyetleri yok. Karşıdaki araçlara çarptıktan sonra Şahin’in LPG tankı patladı. Komşu esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti ve söndürdü. Ambulans, itfaiye ve polis gelerek müdahale etti. Şans eseri yolda kimse yoktu. Can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.
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