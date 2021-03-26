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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü

Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü

Hırsızın gelişi

Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Direksiyon 

-Hırsızın motosikletin üzerinde direksiyonu ayağı ile kırmaya çalışması
-Hırsızın motosikleti iterek götürmesi

( KAYSERİ )- Hırsızın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi KAYSERİ

- Kayseri’de motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü. Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, binanın bahçesine giren hırsız, gözüne kestirdiği motosikleti çaldı. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsız, motosikletin direksiyon kilidini kırmak için bir süre uğraştı. Ayağı ile direksiyon kilidini kıran hırsız, çaldığı motosikleti iterek götürdü. Yapılan şikayet sonrasında güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
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