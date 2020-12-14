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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada

Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada

kaza anı (güvenlik kamerası )

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-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’da sürücüsünün direksiyon başında fenalaşarak yaya çarpma anı kameralara böyle yansıdı. Ortahisar İlçesi Pazarkapı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesinde meydana gelen kazada, E.K yönetimindeki dolmuş aracı, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Yaklaşık 100 metre kadar sürüklenen dolmuş aracı Mehmet Berber’e çarparak yaralanmasın neden olurken, araç daha sonra otoparkta bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan Mehmet Berber ile sürücü hastanede tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (BK
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