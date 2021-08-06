Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Direğin otomobillerin üzerine devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Direğin otomobillerin üzerine devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Direğin otomobillerin üzerine devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat'ta tırın dorsesinin telefon ve internet hatlarını geçtiği direğe takılması

Rehabilitasyon Kamera Güvenlik Kamerası Uttu Rehabilitasyon Merkezi 

-Direğin park halindeki otomobillerin üzerine devrilmesi
-Araçlarda meydana gelen maddi hasar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta tırın dorsesinin kabloları takılması sonucu 2 otomobilin üzerine direğin devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Organize Sanayi girişi bir rehabilitasyon merkezi yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Seyir halinde olan tırın dorsesi telefon ve internet hatlarının geçtiği kabloya takıldı. Tırın kabloya takılması ile birlikte telefon direği park halinde bulunan iki otomobilin üzerine devrildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu. (Nİ-GF-Y)
İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı