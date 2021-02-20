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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dilsiz taklidi yapan hırsızı böyle etkisiz hale getirdiler

Dilsiz taklidi yapan hırsızı böyle etkisiz hale getirdiler

Hırsızlık şüphelisinden görüntüler ve güvenlik kamerası

Parmak Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-İşletmeciden röportaj

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da kısıtlama saatlerinde bir kafeye girmek üzere olan hırsızlık şüphelisi, kafe sahibi ve komşuları tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi.
Yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, Altıparmak Caddesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinde bir şüpheli, bir kafenin kapısını zorlamaya başladı.
Dakikalarca kapıyla uğraşan şüpheliyi mahalle sakinleri fark ederek kafenin arka sokağında oturan işletmeci Ertan Çakır’a ve polise haber verdi. Yanına arkadaşını alarak kafeye yaklaşan Ertan Çakır, hırsızlık şüphelisinin kapı kilidini kırdığı sırada üzerine doğru koşmaya başladı.
Kaçmaya çalışan şüpheli, Çakır ve arkadaşı tarafından etkisiz hale getirildi.
Kafe işletmecisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. ‘’Bize dilsiz taklidi yaptı, polisler gelince dili açıldı’’ Yaşanan olayı anlatan kafe işletmecisi Ertan Çakır, ‘’Komşularımızın haber vermesi üzerine arkadaşım ile birlikte kafenin yakınına gidip, izlemeye başladık. Şüpheli dakikalarca kapıyı zorladı. Tam açacağı sırada üzerine koşmaya başladık. O sırada kaçmaya başladı.
Ayağı kayıp düşünce etkisiz hale getirdik. Bize dilsiz taklidi yaptı, polisler gelince dili açılıverdi. Daha evvel de dükkanımıza hırsız girdi, bahşiş kutusunu çaldı. Bu şüpheli önceki günlerde de kapıyı zorlamıştı. Bu kez giriyordu, ancak başaramadı.’’ diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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