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Dikkatsiz sürücüsü ana yolda 'U' dönüşü yaparken otomobile çarptı...Kaza anı kamerada
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücüsü ana yolda 'U' dönüşü yaparken otomobile çarptı...Kaza anı kamerada

Dikkatsiz sürücüsü ana yolda 'U' dönüşü yaparken otomobile çarptı...Kaza anı kamerada

güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Dikkatsiz Sürücü U Dönüşü 

-Kaza anı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da yol kenarında bulunan minibüsü ile ana yolda u dönüşü yapmak isteyen dikkatsiz sürücü, yolunda seyreden otomobile çarptı. O anlar kameralara yansıdı.Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde eski Bursa-Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan minibüsün sürücüsü, dikkatsiz şekilde u dönüşü yapmak isterken yoldan geçen başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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