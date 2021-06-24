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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu

Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu

Röp.

Kamera Güvenlik Kamerası İstinye 

-Motorun devrilme anı
-Kayma anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de kayganlaşan yolda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü yolda oturur vaziyette kaydı. Yok kenarına kadar kayan sürücüyü bir kişi elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgliere göre olay Sarıyer İstinye’de dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Furkan Tüylüoğlu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin hakimiyetini kaybetti. Yere düşen Tüylüoğlu, oturur vaziyette metrelerce kayarak yolun kenarına geldi. Bu sırada kaldırımdaki bir kişi Tüylüoğlu'nu elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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