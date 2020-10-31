Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı

Depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı

geceyi sokakta geçiren vatandaşlardan görüntü

Deprem Artçı Sarsıntı Güvenlik Kamerası Engelli Vatandaş Deprem Anı 

-Deprem anı güvenlik kamerası görüntüsü
-Detaylar

( AYDIN ) - Kuşadası geceyi sokakta geçirdi AYDIN

- Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından büyük korku yaşayan Kuşadalılar, artçı sarsıntıların devam etmesiyle birlikte gece boyunca evlerine girmedi. Geceyi sokakta geçiren Kuşadalılar için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi çadırlar kurup, sıcak çorba dağıttı.
Öte yandan, depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Kuşadası Körfezi sabah saatlerinde 08.31’de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem ile bir kez daha sarsıldı. Geceyi sokakta, arabalarında ve parklarda geçiren Kuşadalılar, için parklarda sahra çadırları ve normal çadırlar kuruldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AYBA ve Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ARYA tarafından 3 noktada geceyi sokakta geçiren vatandaşlara çorba ve ekmek dağıtımı yapıldı, sıcak çay ikramında bulunuldu. Bu arada, depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi kriz masası, İnşaat Mühendisleri Odası ile işbirliği yaparak, Kuşadası genelinde 4’ü ağır olmak üzere 100 hasarlı ev bulunduğunu tespit etti. İnşaat Mühendisleri Odası ile belediye ekiplerinin Kuşadası Merkezi ile birlikte Davutlar, Güzelçamlı ile tüm mahallelerde incelemeleri sürüyor. Boşaltılan binalardaki engelli vatandaşlar ise turistik tesisler ve tatil köylerine yerleştirildi. Öte yandan, depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında vatandaşların yaşadığı korku ve panik anları görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı