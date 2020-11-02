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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Deprem anları güvenlik kamerasında

Deprem anları güvenlik kamerasında

DEPREM ANI

( İZMİR - TOPLU) İZMİR

Televizyon Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Deprem Anı 


- İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir reklam ajansında deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazım Dirik Mahallesinde bulunan bir reklam ajansının güvenlik kamerasına 6,6 büyüklüğündeki deprem anları yansıdı. Görüntüde, depremin başlaması ile birlikte ajans çalışanlarının bazıları koştururken, bazıları yerlerinde kalmaları için uyarıda bulunuyor. Bir çalışan ise, "Masanın altına mı gireyim?" diye çığlık atıyor. Depremin bitmesinin ardından tüm çalışanların binayı terk ettiği görülüyor. Aynı görüntülerde, ajansın bir diğer odasında televizyonun depremin şiddeti ile yere düştüğü kameraya yansıyor. (CA-
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