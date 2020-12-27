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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Deprem anında panik yaptı, pencereden böyle atladı

Deprem anında panik yaptı, pencereden böyle atladı

-güvenlik kamerası-

Hastane Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Kaçış 

-atlama anı
-kaçışmalar
-detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir şahıs, kendini pencereden aşağı attı. Düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Elazığ’da saat 09.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında iş yerlerindeki vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı. Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir binada bir şahıs depremin korkusuyla kendini camdan aşağı attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Aşağı atlayan ve yaralanan adamın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yere yıkılıp kalkan ve yola yığılan şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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