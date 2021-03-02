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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Depodan ayakkabı çalan hırsız kameralara yakalandı

Depodan ayakkabı çalan hırsız kameralara yakalandı

Mağazanın güvenlik kamera görüntüsünden detay

Güvenlik Güçleri Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Depoya giren hırsız ayakkabı kolisini çalarken detay
-Ayakkabı kolisini çalan hırsız iş yerinden hızla kaçmasından detay

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman’da bir mağazanın deposuna giren kimliği belirsiz bir kişi, koli içinde bulunan ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay merkez Çarşı Mahallesinde bulunan bir iş yerinin depo bölümünde meydana yaşandı. Açık olan deponun önünde bulunan ve içinde ayakkabı olan koli halindeki kutulardan birini çalan kimliği belirsiz şahıs kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, güvenlik güçleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. (OA-YRT-
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