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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
DENİZLİ - Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ - Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

- Jandarma ekiplerinin zanlıları takip etmesi - Jandarma ekiplerinin karakola girişi - Zanlıların karakoldan çıkartılması ve sağlık kontrolünden geçirilmesi Denizli 'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Buldan ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Jandarma ekipleri, Kovanoluk, Yayla, Alandız ve Kurudere mahallelerinde, haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler bölgedeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirledi.Şüpheliler E.T. (33), E.T. (34) ve M.K. (39), bir telefon direğinde kablo keserken suçüstü yakalandı.Zanlıların kullandığı otomobilinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uzunlu Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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