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Denizli'de yürek burkan görüntüler kamerada... Engelli adamı tokatlayarak yere devirdi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Denizli'de yürek burkan görüntüler kamerada... Engelli adamı tokatlayarak yere devirdi

Denizli'de yürek burkan görüntüler kamerada... Engelli adamı tokatlayarak yere devirdi

güvenlik kamerası

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Yürüme Engelli Güvenlik Kamerası Engelli Vatandaş Elektrikli Bisiklet Cep Telefonu 


- Kaldırımdan giden elektrikli bisikletli kadın, kendisini uyaran engelli vatandaşa önce hakaret etti ardından ise tekme ve tokatla saldırdı. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Elektrikli bisikletleriyle kaldırımdan hızla ilerleyen iki kadının karşısına yürüme engelli bir vatandaş çıktı. Yürüme desteği sağlayan aparat ile güçlükle ilerleyen vatandaşın, yavaş gitmeleri konusunda uyarısına kızan kadınlar engelli vatandaşla sözlü tartışmaya girdi. Bisikletinden inerek engelli vatandaş ile tartışmaya başlayan kadın, hakaretler etmeye başladı.
Hızını alamayan kadın bu sefer engelli vatandaşa tekme ve tokatla saldırdı. Güçlükle ayakta duran engelli vatandaşın yere düşmesini aldırış etmeyen kadın, insafsızca darp etmeye devam etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yoldan geçen kimi vatandaşlar duruma seyirci kalırken birkaç vatandaş vicdansız kadını güçlükle yaşlı adamdan uzaklaştırdığı görüldü.
(FP-MB-ÖK-Y)
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