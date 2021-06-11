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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı

Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı

Hırsızın ağır demiri almaya çalışması

Akalan İslam Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Diğer demirleri incelemesi
-Tabelayı çaldığı an

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy’de bir hırsız demir doğrama dükkanının önünde bulunan demirleri çalmaya çalıştı. Demirler ağır gelen hırsız, bu kez dükkanın önündeki tabelayı alarak hızla uzaklaştı. Tabela hırsızının o anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan demir doğrama dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre, demir doğrama ve kepenk işlemleri yapan bir dükkanın önünde bulunan demirleri çalmak isteyen hırsız uygun zamanı bekleyerek harekete geçti. Dükkanın önündeki demirleri almaya çalışın hırsız, demirler ağır gelince bırakarak sokakta uzaklaştı. Bir süre sonra geri gelen hırsız, bu kez dükkan önündeki tabelayı almaya çalıştı. Tabelayı yüklenen hırsız, hızla sokaktan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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