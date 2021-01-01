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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi...Koronayı, kısıtlamayı hiçe saydılar

Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi...Koronayı, kısıtlamayı hiçe saydılar

dansözden görüntü

Sosyal Medya Canlı Yayın Yılbaşı 

-eğlenceden görüntü
-rezidanstan detaylar

( BURSA -EK) BURSA

- Bursa'da, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, korona tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.
Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip korona tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150şer TL’den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.
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