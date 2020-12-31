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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Covid-19'un ilk ortaya çıktığı Wuhan'da halk yılbaşında kent merkezini doldurdu

- Covid-19'un ilk ortaya çıktığı Wuhan'da halk yılbaşında kent merkezini doldurdu

wuhan detay

( WUHAN ) WUHAN

Yılbaşı Yeni Yıl 


- Dünya genelinde birçok ülke korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde sakin bir yılbaşı geçirirken, virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde binlerce kişi kent merkezinde toplanarak yeni yılı karşıladı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı Çin, 2021'e girdi. Dünya genelinde birçok ülke salgın önlemleriyle sessiz bir yılbaşı geçirirken, virüsün ilk tespit edildiği kent olan Wuhan yeni yılı coşkuyla karşıladı. Binlerce kişi şehir merkezindeki popüler yapının önünde bir araya gelerek 2021'e "merhaba" dedi.

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