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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ÇORUM - Tekel bayisinden içki gasbeden zanlı tutuklandı

ÇORUM - Tekel bayisinden içki gasbeden zanlı tutuklandı

- Zanlının bayiye gelip silahını göstermesi - Zanlının poşete koyduğu 3 viski şişesiyle bayiden ayrılması Çorum 'da tekel bayisinden içki gasbeden zanlı tutuklandı - Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıÇORUM (AA) - Çorum 'da tekel bayisinden içki gasbeden şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Koray G. (29), Bahabey Caddesi'ndeki tekel bayisine girerek kasiyere, iş yeri sahibinin kendisine bin lira borçlu olduğunu söyleyip silahını göstererek para vermesini istedi. Kasiyerin, iş yeri sahibinin olmadığını belirtmesi üzerine silahını çıkaran Koray G, poşete koyduğu 3 viski şişesiyle bayiden ayrıldı.Gasp olayı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı aynı caddedeki başka bir dükkanda içki şişeleriyle yakaladı.Üst aramasında olayda kullandığı tabanca da ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Siyer Tekel Bayisi Kamera Güvenlik Kamerası 

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