Çorum-Samsun Karayolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

-- Yolda kalan araçlardan görüntü

-- Karayolları ve polis ekiplerinin çalışmalarından görüntü



( ÇORUM - DRONE)- Trafik kazasının meydana geldi karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor ÇORUM



- Çorum’da dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapandı. Yoğun kar yağışı sonrasında Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayollarında kar ve buzlanma nedeniyle ağır vasıtaların kayması, bazı araçların yoldan çıkması ve meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşım durdu. Hasanzahir ve Kaymakçı rampalarında yolun tekrar trafiğe açılması için Karayollarına bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren çalışma yapıyor. Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç konvoyları oluştu. Karayolunda da tedbir alan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tüm araç sürücülerini dikkatli olmaları için uyardı. Uzayan araç kuyrukları nedeniyle bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarında bulunan park alanlarına çekerken polis ekipleri de ağır vasıtaları yol kenarındaki uygun noktalarda depoluyor. Karayolları ve polis ekiplerinin yoğun mesai harcadığı karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürerken Ankara yönünden gelen yolcu otobüsleri de otogarda yolun açılması bekletiliyor. Kentte kar yağışı devam ederken, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (MMY-BÖ)



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