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Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Servis Aracı 

-kaza sonrası görüntüler
-Genel detaylar

( ÇORUM )- Servis minibüsünün devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.- Kavşakta sık sık kaza olduğunu dile getiren esnaflar trafik lambalarında düzenleme istiyor ÇORUM

- Çorum’da bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaza, İnönü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi istikametinden Ankara yolu istikametine seyir halinde olan Yüksel K. yönetimindeki 19 S 0134 plakalı servis minibüsü hastane kavşağına geldiği sırada karşı yöne geçmeye çalışan Haydar K. yönetimindeki 19 KB 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs devrilerek sürüklendi. Kazada sürücülerin yanı sıra Leyla E., Seda M., Tuğçe A. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi daha yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı kamerada Kazanın meydana geldiği kavşakta sık sık kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, hastane kavşağında bulunan trafik lambalarında düzenleme yapılmasını istedi. Öte yandan kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün kavşağa yaklaştığı sırada otomobilin karşıya geçmeye çalıştığı, sağa sola manevra yapan servis aracının otomobile çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği görülüyor. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MMY-KA
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