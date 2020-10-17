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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çöpe attığı inşaat atıklarını jet hızıyla geri topladı

Çöpe attığı inşaat atıklarını jet hızıyla geri topladı

Güvenlik kamera ve vatandaş görüntüsü

( MUĞLA )-8 çuval inşaat atıklarını getirdiği gibi götürdü MUĞLA

Güvenlik Kamerası İhbar Hattı Harekete Geç Cep Telefonu Zabıta 


- Bodrum’da yasak olmasına rağmen 8 çuval inşaat atığını çöp konteynırına atan vatandaş, çuvalları yeniden aracına yükleyerek götürdü. Lüks bir araçla inşaat atıklarını getiren şahsın o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yalıkavak mahallesinde bir çöp Konteynırının yanına lüks bir araçla gelerek 8 çuval inşaat atığını bırakan bir vatandaş attığı çöpleri zabıta ekipleri uyarınca geri topladı. O anlar ise güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. 8 çuval çöpü aracına geri yükledi Duyarlı bir vatandaş çöp konteynırına çuvallar içerisinde inşaat atıklarının bırakıldığını gördü. O anları güvenlik kamerasından alarak Bodrum Belediye Whatsapp ihbar hattına gönderen vatandaş durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Görüntüleri izleyen Bodrum belediyesi zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Yalıkavak Mahallesi 6221 sokak üzerindeki çöp konteynerlerinin yanına giden zabıta ekipleri molozları bırakan kişinin bölgede olmadığını gördü. Yaptıkları araştırma sonucunda şahsa ulaşan zabıta ekipleri vatandaşa gelip molozları almasını söyledi.

Yaklaşık 15 dakika sonra araçla geri gelen vatandaş çuvalları bıraktığı gibi yeniden tek tek minibüsüne yükledi. Zabıta, inşaat atıkları ile dolu çuvalları, konteyner yanına bırakan vatandaşa Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı.
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