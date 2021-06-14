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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çoklu araç taşıyıcının ikinci katı üzerine düşen işçi ezilerek hayatını kaybetti

Çoklu araç taşıyıcının ikinci katı üzerine düşen işçi ezilerek hayatını kaybetti

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Cenaze Eziler Kamera Güvenlik Kamerası 

-İşçinin sıkıştığı yer ve araçtan görüntü
-Kullandığı malzemeler
-Kesilmiş halat
-Ölen işçi Cengiz Kara'nın fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir otomotiv firmasına ait işyerinde çoklu araç taşıyıcının üst kısmı üzerine düşen işçi ezilerek hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir otomotiv firmasına ait işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu işyerinde kaporta ve boyacı olarak çalıştığı öğrenilen 46 yaşındaki Cengiz Kara araçları taşımak için kullanılan ve çoklu araç taşıyıcı olarak adlandırılan kamyonun üzerinde çalışma yaparken üst kat ile alt kat arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kaza yaklaşık yarım saat sonra fark edildi. Sıkıştığı yerden mesai arkadaşlarının yardımıyla çıkartılan 2 çocuk basası Cengiz Kaya 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Cengiz Kara'nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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