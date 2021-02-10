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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukluk arkadaşını öldürdüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Çocukluk arkadaşını öldürdüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Kavga anı

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Arbede 

-Bıçaklama anı
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Saadetdere Mahallesinde meydana geldi. Berat Çağlak (19) isimli genç, küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbedede Çağlak, çocukluk arkadaşı U.T.’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çağlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çağlak’ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrası Çağlak’ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan arabanın camında, “Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vurduya gideceksin” yazması dikkat çekti. Olay güvenlik kamerasında Yaşanan dehşet dolu anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bir gencin sokak başında önce beklediği daha sonra gelen arkadaşını bıçakladığı görülüyor. Çevredeki arkadaşlarının ise ayırmaya çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı. (EG-
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