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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı

Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı

Polis ekiplerinin sitenin önünde beklemiş

Koronavirüs Karantina Güvenlik Kamerası Emniyet Şeridi Kar Yağışı 

-Siteye gelen vatandaşların geri çevrilmesi
-Binanın görüntülenmesi
-Detaylar

( KASTAMONU )- Kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde virüs görülmesi üzerine site karantinaya alındı KASTAMONU

- Kastamonu’da sitenin bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 160 dairesi bulunan site 7 gün süreyle karantinaya alındı. Samsun’dan Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesinde bulunan evlerine gelen ailenin çocukları, kar yağışının ardından oyun oynamak için sitenin bahçesine çıktı. Sitenin bahçesinde diğer çocuklarla birlikte kartopu oynayarak çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocukların kartopu oynamasının üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından bazı aileler rahatsızlanarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testinde ailelerde Kovid-19 virüsü pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde Samsun’da mutanda uğrayan virüsün yoğun bir şekilde dağılım gösterdiğini açıklaması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda ayrıca sitenin güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Bazı ailelerde Kovid-19 virüsünün pozitif çıkması nedeniyle Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 160 dairenin bulunduğu Panorama Bulvar Sitesinin A ve B Bloklarını 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından Panorama Bulvar Sitesinin giriş ve çıkışları emniyet güçlerince kontrol altına alındı. Polis ekipleri, sitenin önüne emniyet şeridi çekerek sitenin giriş ve çıkışlarına izin vermiyor. (Vİ-
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