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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi

Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi

Kavga anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Aktüel 

-Ambulansa bindirilip güvenlik kamerası
-Yerde hareketsiz yatan şahıs aktüel

( İSTANBUL - ÖZEL)- Dehşete düşüren dayak kamerada- Yere düşen adamın kafasını tekmelediler İSTANBUL

- Esenyurt’ta yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından linç edildi. Yere düşen adamı yerde kafasını tekmeleyen şahıslar kameralara yansıdı. Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre bir şahısın, yolda gördüğü çocukları durdurup para istedi. Durumu gören çocukların yakınları, şahsa tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların yakını olduğu öğrenilen iki kişi, şahsı sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarılan şahıs ise baygın bir şekilde yerde yattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde baygın yatan şahsı olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambülansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan linç anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı (ECİ-ÖFA
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