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Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde serinliyor
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde serinliyor

Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde serinliyor

Yeni Şehir Gölünden detay

Yüzme Hava Sıcaklıkları Hanlı Irak Köprü 

-Çocukların köprü üzerinden atlama detay
-Çocukların gölde yüzmesi detay
-Çocuklar ile röportaj

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen göle girerek serinlemeye çalıştı.Tüm yurtta olduğu gibi Reyhanlı ilçesinde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüzünden çocuklar kendini Yenişehir Gölü’ne atarak serinledi.Uyarı levhalarına aldırış etmeyen çocuklar gölün üzerinde bulunan yayaların kullandığı köprüden kendini sulara bırakıyor.Çocuklar, havanın çok sıcak olduğunu bu yüzden gölde serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Çevredeki vatandaşlar da boğulmalara karşı yetkililerden önlem alınması istedi.
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