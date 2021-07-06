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Çocuk tacizcisine meydan dayağı...Tacizci kamerada
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Çocuk tacizcisine meydan dayağı...Tacizci kamerada

Çocuk tacizcisine meydan dayağı...Tacizci kamerada

-güvenlik kamerası-

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-Sapığın kız çocuğunu götürmesi
-mahalledeki yaşananlar
-sapığın dayak yedikten sonraki hali
-mahalle sakinlerinin tepkisi
-sapığın fotoğrafı

( BURSA )- Güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öpüp kaçan sapık, mahalle sakinleri tarafından feci şekilde dövüldü- Polis tarafından gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi BURSA

- Bursa'da güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öpen 45 yaşındaki sapık, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından yakalanıp feci şekilde dövüldü. Sapığın kız çocuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin gözaltına aldığı zanlı mahkemeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü. Ağzı burnu kırılan ve kanlar içinde bırakılan Murat Ö., polise teslim edildi.Mahalle sakinleri evlerinin önünde yaşanan olaya isyan ettiler. Çocuklarının sokakta oynadığını belirten mahalle sakinleri, "Diğer çocuklar koşarak, 'Anne küçük Z.'yi götürüyorlar' dediler. Bizim koşmamızla sapık kızı bırakmış. Mahalle sakinleri yakaladı. Böyle insanlara en ağır ceza verilmeli" dediler.Sapığın olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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