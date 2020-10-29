Çocuğuna araç çarpan anneyi kimse sakinleştiremedi

-Çocuk ambulansa bindirilirken görüntü

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Annenin sinir krizi geçirmesinden görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- 11 yaşındaki kızın cep telefonu sevinci kabusa döndü- Babasıyla cep telefonu almaya giden 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da babası ile cep telefon almaya giden 11 yaşındaki kız çocuğuna, dolmuş minibüsünden inip evine giderken araç çarptı. Olay yerine gelen anneyi polis ve çevredekiler, kızının iyi olduğuna güçlükle inandırabildi. Çocuğa aracın çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Afyonkarahisar’ın Burmalı Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11 yaşındaki Pınar Meydan, babası Yılmaz Meydan ile birlikte cep telefonu almak için evden çıktı. Caddeye geldiklerinde cep telefonu heyecanıyla koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız, bu sırada 03 UV 219 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yola savruldu. Kazayı görenlerin ilk müdahalesinin ardından 11 yaşındaki Pınar Meydan olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza yerine gelen anneyi polis güçlükle sakinleştirdiKazayı duyan anne Nurten Meydan ise koşarak ve feryat ederek olay yerine geldi. 'Kızım nerede kızım nerede, doğru söyleyin bir şey oldu mu' diye sağa sola koşarak sinir krizi geçiren anneyi polis güçlükle sakinleştirdi. Kızının durumunun iyi olduğuna zor ikna olan anne, Pınar'ın babasıyla birlikte cep telefonu almaya gittiğini belirterek, cadden geçen bir dolmuşa binip hastaneye gitti.Polis ekipleri ise iş yerinin güvenlik kameralarından kaza anının görüntülerini alarak kazaya ilişkin soruşturma başlattı.



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