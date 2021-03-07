Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: 'İzledikçe gülüyorum'

Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: 'İzledikçe gülüyorum'

Hamza Akyel detay

Sosyal Medya Market Kamera Güvenlik Kamerası 

-Standın hareket ettiği yer
-Stant detay
-Hamza Akyel röp.
-detay
-Arşiv görüntüler

( ANTALYA ) Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe gülüyorum"- Rüzgarla hareket eden cips standı peşine marketçiyi ve oğlunu taktı ANTALYA

- Antalya’da iş yerinin önündeki cips standı rüzgar nedeniyle sürüklenen market sahibi Hamza Akyel, “Allah’tan yoldan araç geçmiyordu ucuz atlattık, görüntüleri izledikçe gülüyoruz” dedi.
Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir marketin önündeki cips standının devrilmeden metrelerce sürüklenmesi ve arkasından vatandaşların koşması güvenlik kamerasına yansıdı. Yola devrilen standın sosyal medyada paylaşılması ise izleyenleri gülümsetti.Market sahibi Hamza Akyel, sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili olarak, “O sırada içeride müşteri vardı. Müşteriyle ilgileniyordum. Dışarıda hafif bir esinti vardı, cips standı hareket etmeye başladı.
Oğluma koş deyinceye kadar stand ilerledi ve yola çıktı. Daha sonra yolun ortasına devrildi. Allah’tan o sırada yoldan geçen bir araç yoktu. İnsanlara, arabaya zarar verebilirdik, ucuz kurtulduk. Cips paketleri de patladı. Şimdi standı bağladık hareket etmesin diye” diye konuştu.
Akyel, kamera kayıtlarını izleyince kendisinin de güldüğünü belirterek, “Görüntüleri izleyince kendi kendime gülüyorum. Şaka amaçlı sosyal medyada paylaşıldı. Çok şükür küçük atlattık olayı” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı